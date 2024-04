Napoli - la dirigenza ha scelto Pioli | le cifre del contratto che proporrà il club azzurro

Calzona convoca un summit con squadra e staff a Castel Volturno e lancia un duro ultimatum: rispettare le nuove regole o addio stagione. L’ultima chance per la dignità. Il Napoli è al bivio e Francesco Calzona ha deciso di rischiare il tutto per ...

Non soltanto calciatori e allenatori, che possono partire o che potrebbero arrivare. In casa Genoa in queste ore si starebbe pensando anche...