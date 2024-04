Milano al gelo - si possono riaccendere i caloriferi?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Fine aprile ma temperature invernali. In unabagnata dalla pioggia il termometro è sceso fino ai 6 gradi di temperatura. Fa freddo, in strada ma anche in casa dove i termosifoni sono stati spenti due settimane fa. Molti milanesi, di conseguenza, si chiedono se è possibile riaccenderli e se verrà emessa un’ordinanza ad hoc come in molte altre città del Nord Italia, da Genova a Torino, da Piacenza a Bologn a, dove i sindaci hanno concesso l’autorizzazione a riattivare gli impianti di riscaldamento con scadenze diverse a seconda delle località. E nel capoluogo lombardo? Non c’è bisogno di un nuovo provvedimento, in verità, perché nel regolamento in vigore per 2023-2024 era già prevista la possibilità di derogare al calendario che prevedeva il funzionamento deidal 22 ottobre 2023 all'8 aprile 2024. L’ordinanza emessa a suo tempo ...