Milan - il Giudice Sportivo punisce Davide Calabria | lunga squalifica

Il difensore del Milan, Malick Thiaw, è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Pioli lo perde per il Derby contro l’Inter In vista del tanto attese Derby contro l’Inter, in programma lunedì 22 aprile, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dovrà fare a meno di Malick Thiaw. Il difensore tedesco, infatti, ha ricevuto durante la partita contro il Sassuolo un cartellino giallo. Già in diffida, è scattata dunque la squalifica. In ... (dailymilan)

A due giorni dal pareggio dell’Inter in Serie A, contro il Cagliari, come di consueto è arrivata oggi la decisione del Giudice Sportivo. Per la squadra di Inzaghi, nessun giocatore squalificato. Nel Milan uno fuori. Di seguito tutti i provvedimenti per la 32ª giornata. Serie A – Giudice Sportivo SQUALIFICATI TRENTADUESIMA giornata Una giornata: Mario Rui, Akpa Akpro, Almqvist, Coulibaly, Ricci, Rrahmani, Thiaw. Una giornata: Ivan Juric ... (inter-news)