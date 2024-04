Meloni - 9,8 miliardi a 17 accordi coesion - lavoro prezioso

L'Aquila, 7 feb. (Adnkronos) - Con l'accordo di coesione di oggi "noi assegnamo all' Abruzzo 1,257 miliardi di euro e dei nuovi accordi siglati -9 finora- questa è la quota più alta assegnata. Sono risorse importanti che vengono destinate al finanziamento di quai 200 progetti". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , intervenendo a L'Aquila alla cerimonia di firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la ... (liberoquotidiano)

Luigi Marattin, deputato di Italia viva, in un'intervista a Fanpage.it critica il nuovo Def del governo Meloni: "La riduzione del cuneo contributivo e la piccola riduzione dell'Irpef sono finanziati solo per il 2024. Nel Def c'è scritto che dall'anno prossimo non ci saranno più. E non basta dare aria alla bocca e dire che saranno rinnovati".Continua a leggere (fanpage)