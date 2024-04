Maglia speciale per il Genoa | Genova sul petto e scudo crociato | VIDEO

Un messaggio forte, importante, che tutti devono ascoltare e memorizzare bene. Un messaggio che verrà lanciato in un'occasione speciale come il derby di Milano, di fronte a uno stadio tutto esaurito e a milioni di persone che in tutto il mondo si collegheranno per vedere Milan-Inter. Perché il 22 aprile è l'Earth Day, la Giornata mondiale della Terra, e in quel caso non ci dovranno essere distinzioni di tifo o di colore, anzi, i colori dovranno ... (gqitalia)