Madonna di Trevignano - donata la statua delle preghiere | dove verrà collocata

(Di martedì 23 aprile 2024) Luigi Avella, ex fedele di Gisella Cardia, ha annunciato che ladelladi, che svettava nel campo dei rosari, da lui comprata e precedentemente data alla veggente,ad una comuntà gestita da una suora.

Prima le lacrime, nel 2016, che sgorgavano dagli occhi della statua della Madonna di Trevignano Romano, borgo vicino a Roma, con cadenza puntuale (poi risultate false). In seguito le stimmate sulle mani della santona, coperte però dai guanti, infine la moltiplicazione di pizze e gnocchi avvenuta per un numero inaspettatamente folto di ospiti alla sua cena. Gisella Cardia , la “ veggente ” della Madonna di Trevignano che sta facendo parlare di sé ... (ilfattoquotidiano)

Il 21 aprile 2024 sono trascorsi otto anni dalla prima volta in cui Gisella Cardia ha detto che la Madonna le è apparsa a Trevignano Romano, lasciandole un messaggio per i fedeli. "Ero sdraiata sul letto con mio marito e guardavo la tv".Continua a leggere (fanpage)

“Constat de non supernaturalitate”. Con un’espressione latina la Chiesa ha decretato la “non soprannaturalità” delle presunte apparizioni a Trevignano Romano. Quelli della veggente Gisella Cardia, capace a suo dire di parlare con la Madonna ma anche di moltiplicare gnocchi e pizza, non sono miracoli. È la decisione a cui è arrivata la commissione di esperti della diocesi di Civita Castellana (Viterbo) chiamata ad analizzare le doti della ... (thesocialpost)

