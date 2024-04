Libertad Asuncion-River Plate Copa Libertadores - 25-04-2024 ore 02 | 30 | formazioni ufficial - quo -e, pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 23 aprile 2024) Il 2-3 subito dal Boca Juniors nel Superclasico valevole per i Quarti di Finale dide la Liga Profesional ha estromesso ildal primo torneo stagionale argentino. Il Millionario così vede sfumare il primo degli obiettivi di questo, anno in cui non sembra avere la stessa brillantezza rispetto alla scorsa stagione. InfoBetting: Scommesse Sportive e