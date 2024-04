Le storie di chi lavora meno e meglio grazie all' IA

È finito in carcere per estorsione pluriaggravata in concorso Emanuele Donato Pirro, un 28enne che ha truffato e derubato un'anziana malata di Alzheimer portandole via 50mila euro. Se ne è vantato nelle storie di Instagram .Continua a leggere (fanpage)

Max Verstappen si prende tutto quello che il sabato in Cina è in grado di offrire e si candida prepotentemente per la quarta vittoria nelle prime cinque gare. L’olandese domina in lungo e in largo le qualifiche del GP di Shanghai, tornato dopo quattro cancellazioni per l’incubo del Covid, e domani scatterà davanti a tutti per la quinta volta su cinque in stagione, così come davanti a tutti ha chiuso la Sprint della notte italiana, in rimonta ... (sportface)