Le pagelle Polonara - prova da incorniciare

(Di martedì 23 aprile 2024) Lundberg 6,5 (in 27’ 1/1 da due, 2/4 da tre, 3 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, un assist). Parte in quintetto, gioca in maniera ordinata commettendo qualche ingenuità di troppo quando Reggio cerca di dare la spalla. Belinelli 7 (in 25’ 1/3 da due, 2/9 da tre, 4/5 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 assist). Le cifre direbbero che questo voto è sovradimensionato rispetto a quello che ha fatto vedere in campo. Il fatto è che ora sta utilizzando tutta la sua intelligenza cestistica e l’esperienza anche per difendere. Mascolo 6,5 (n 10’ 1/4 da due, 1/1 da tre, un rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Gioca alla sua maniera e qualche volta forza. Quello che manca è l’intesa ed è normale che non ci sia quando si è il quarto play. Shengelia 8 (in 25’ 3/4 da due,1/2 da tre, 6/7 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 5 assist). Perfetto e non solo per quello che riguarda la fase ...