Lazio-Juventus oggi in tv | canale - orario e diretta streaming Coppa Italia 2023 2024

Tra andare e non andare in finale di Coppa Italia , ecco, ci passa un obiettivo stagionale. La Juventus è chiamata a resistere dopo il 2-0 dell`andata... (calciomercato)

Lazio e Juventus e si affrontano martedì 23 aprile, allo Stadio Olimpico, a partire dalle ore 21, in un match valido per il ritorno delle semifinali... (calciomercato)

Lazio-Juventus è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv in chiaro e streaming. Dalla sfida dell’Olimpico uscirà il nome della prima finalista della Coppa Italia ’23-’24 e sia per la Lazio che per la Juventus vincere un trofeo è forse l’ultima occasione rimasta per raddrizzare le rispettive stagioni. Nella Capitale si riparte dal 2-0 di tre settimane ... (ilveggente)