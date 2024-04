Lazio - bella e inutile vittoria sulla Juventus | 2-1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024) Una grande, soprattutto nel primo tempo, batte con due bei gol di Castellanos lache, però, con una fortunosa rete di Milik, si porta a casa la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Il guaio della, nonostante i miracoli di Castellanos, è sempre lo stesso: non ha i novanta minuti nelle gambe e, forse, neanche nella testa. E quando Tudor chiama in campo (82’) Immobile per Castellanos e Pedro (85’) per Guendouzi, si capisce che lanon c’è più. In mezzo, all’83’, arriva la fortunosa rete di Milik che, a porta vuota e con la difesa biancoceleste ferma, gira un pallone vincente catapultatogli addosso da Weah. Ma ecco i due gol di Castellanos, quelli che hanno fatto urlare al miracolo i tifosi romani. È il 12’ quando Luis Alberto dalla bandierina lancia la sfera esattamente dove Castellanos, ...