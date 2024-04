Laureus World Sports Awards 2024 | tutti I vincitori

(Di martedì 23 aprile 2024) Sono andati in scena a Madrid Novak Djokovic, Aitana Bonmatí, la Nazionale femminile di calcio, Jude Bellingham e Simone Biles sono stati i protagonisti principali dei, andati in scena a Madrid. Il tennista, numero uno al Mondo, è stato premiato come “man of the Year”, mentre Bonmatí ha ricevuto il premio “woman of the Year”, diventando la prima calciatrice a conquistare questo riconoscimento. La Nazionale spagnola femminile ha vinto il premio “Team of the Year”, diventando la prima squadra tutta femminile a ottenere questo risultato. Bellingham è stato premiato come “Breakthrough of ...

Novak Djokovic per la quinta volta nella sua carriera è il vincitore del Laureus World Sports man of the Year. "Sono molto onorato di aver vinto il mio quinto premio come "Sportivo dell'anno ". Ripenso al 2012, quando ho vinto questo premio per la prima volta all'età di 24 anni. Sono molto orgoglioso di essere qui 12 anni dopo, ripensando a un 2023 che ha dato molte gioie a me e ai miei fan. È stato emozionante tornare in Australia lo scorso anno ...

