L' altro Salis dimenticato nel carcere lager in Africa - ma nessuno lo candida

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) Unocentomila Ilaria. Mentre Avs decide dire alle prossime elezioni europee l'insegnante detenuta in Ungheria con l'accusa di aver aggredito due estremisti, nel mondo vi sono oltre duemiladuecento italiani attualmente incarcerati in istituti di pena. Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli di Italia, eletto nella circoscrizione estera America Settentrionale e Centrale, ha deciso di aiutare questi "conti di Montecristo". Figli di un dio minore dimenticati dalla sinistra. Esseri umani che, spesso, scontano la propria prigionia in ambienti malsani. Nei quali persino potersi lavare diventa un lusso.. Tra questi vi è Maurizio Cocco, un ingegnere di Fiuggi, detenuto a Abidjan, in Costa d'Avorio in condizioni medioevali, con violazioni delle norme processuali e dei diritti umani, in una struttura pensata per poco più di ...