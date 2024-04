La missione in Cina | Al vaglio collaborazioni con le nostre aziende

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Unaimportante per l’amministrazione comunale di Fucecchio. Visita istituzionale inper il sindaco, Alessio Spinelli, e per l’assessore alle attività produttive Valentina Russoniello. Su invito della dottoressa Lin Xia, presidente della Contea di Qingtian, oltre 560mila abitanti nella popolosa regione dello Zhejiang, i rappresentanti dell’amministrazione comunale fucecchiese stanno visitando in questi giorni la città e alcuni dei principali luoghi della contea in una serie di incontri istituzionali ma anche con rappresentanti di realtà economiche e produttive di quei territori dai quali un buon numero di cittadini è emigrato in Toscana e in particolare a Fucecchio. "Circa 3000 cittadini di queste zone – spiega il sindaco Spinelli – si sono trasferiti nella nostra città per lavorare e hanno figli che frequentano le ...