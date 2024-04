La Giornata della Terra è la notte della scienza

Roma, 23 aprile 2024 – Si avvicinano i verdetti per la serie A 2023-24. E anche il programma di Anticipi e posticipi può diventare crocevia di destini e sfide incrociate. La Lega serie A ha diffuso oggi il calendario delle partite per la giornata ...

In occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy (#GiornataMadeInItaly2024) promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Cl.uster A.grifood N.azionale CL.A.N ha presentato presso la sala Pininfarina della Confindustria ...