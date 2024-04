Il partito e le associazioni Ecco la squadra di Vanni | Chiara visione del futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) È stata presentata l’altra sera alla Casa del Popolo di Sovigliana la lista ‘Insieme per Vinci’ a sostegno di Daniele, candidato sindaco deldemocratico. Sono sedici i candidati (otto donne ed otto uomini) a correre per il consiglio comunale. È una lista caratterizzata dal rinnovamento con un’età media di 39 anni e con tante persone alla prima candidatura. C’è la componente di, ma anche quella del mondo delle, delle frazioni e delle varie fasce generazionali. I focus principali nel programma elaborato vanno dal ruolo primario della scuola e delle politiche educative, alla necessità di creare nuovi spazi di aggregazione. Dal turismo e la cultura come motore per lo sviluppo economico ad una politica incentrata nel recupero del patrimonio edilizio esistente. Dal sostegno al mondo ...