Il fabbricante di lacrime da record! È il film Netflix più visto al mondo

Per la prima volta nella storia, l’Italia svetta nella classifica di Netflix riservata ai film non in lingua inglese presenti sulla piattaforma, grazie a Fabbricante di lacrime, di Alessandro Genovesi; il film tratto dall’omonimo romanzo YA di Erin Doom ha infatti accumulato quasi 30 milioni di ore viste (e 17 milioni di views) dal 4 aprile, giorno d’uscita, in tutti i paesi in cui il servizio è presente (i dati sono aggiornati al 14 ... (cinemaserietv)