Il Consiglio Uefa | Serve una campagna contro finti infortuni - useremo alcuni giocatori

(Di martedì 23 aprile 2024) Ildirettivo dellasi è riunito ieri, lunedì 22 aprile, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon. A presiedere la riunione il consigliereLuís Figo, e tra i temi di cui si è discusso troviamo questioni arbitrali come il comportamento dell’allenatore e deinei confronti degli arbitri, le perdite di tempo e il VAR. L’ha poi diffuso un comunicato ufficiale: “Ilha consensualmente riconosciuto che il comportamento deie degli allenatori nei confronti degli ufficiali di gara in diversi casi recenti è diventato un problema critico e non contribuisce positivamente alla buona immagine del gioco. I membri sono uniti nella convinzione che questo problema debba essere affrontato nel modo più deciso possibile. Il ...