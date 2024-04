Il caso Scurati Scontro tra i vertici Rai Il diktat della premier | | Soluzione entro il 25 aprile

La Rai di destra intasa gli ospedali: dopo Scurati , gli scrittori lamentano dolori da “censura” e “scosse”. Sono ricoverati in corsia, a pagina tre. L’ultimo caso riguarda Nadia Terranova, al... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

E tre. Spunta un'altra " Censurata " a Che sarà, il programma di Rai 3 condotto da Serena Bortone: si chiama Jennifer Guerra , pure lei scrittrice, che si aggiunge al più famoso collega Antonio Scurati (il caso più fresco, sabato scorso) e a Nadia Terranova. L'autore della trilogia su Mussolini avrebbe dovuto leggere un suo intervento sul 25 aprile (costo: 1.800 euro per un minuto, e secondo viale Mazzini sarebbe saltato proprio per questioni ... (liberoquotidiano)

Roma, 22 aprile 2024 – Non si placano le polemiche attorno al Caso Scurati-Rai, esploso lo scorso sabato dopo la denuncia sui social della stessa Serena Bortone, conduttrice del programma Rai3 Che sarà e che avrebbe dovuto ospitare lo scrittore, vincitore del premio Strega nel 2019 per “M. Il figlio del secolo”, e il suo monologo per il 25 aprile. “Ho appreso ieri sera, con sgomento e per puro Caso - ha spiegato la conduttrice in un post, ... (quotidiano)