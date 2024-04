Guida TV Sky Cinema e NOW | Ferrari - Martedi 23 Aprile 2024

(Di martedì 23 aprile 2024) Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai immergerti nella storia di "", un film diretto da Michael Mann che racconta la vita di Enzo, interpretato da Adam Driver, e la sua ossessione per la competitività delle sue auto, con Penelope Cruz nel cast. Su SkyDue HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Mon Crime - La colpevole sono io", una commedia a tinte gialle diretta da François Ozon ambientata nella Parigi degli anni '30, con Isabelle Huppert nel cast.Passando a SkyCollection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "Babylon", un kolossal di Damien Chazelle ambientato nella Hollywood degli anni '20, con Margot Robbie e Brad Pitt, che racconta la vita di una star del muto sul viale del tramonto. Mentre su Sky ...

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, c'è " Barbie ", il primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling. Barbie , afflitta da pensieri e difetti umani, lascia la sfavillante Barbie land per avventurarsi nel mondo reale alla ricerca della bambina che gioca con lei. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul ... (digital-news)

Guida TV SKY / NOW | 21 - 27 Aprile 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima ... (digital-news)

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, c'è " Barbie ", il primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling. Barbie , afflitta da pensieri e difetti umani, lascia la sfavillante Barbie land per avventurarsi nel mondo reale alla ricerca della bambina che gioca con lei. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul ... (digital-news)

Guida TV SKY / NOW | 21 - 27 Aprile 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima ... (digital-news)

Guida TV Sky e NOW 21 - 27 Aprile: Barbie, Terra - Pianeta in Evoluzione, Ask the Sand - Guida TV SKY / NOW | 21 - 27 APRILE 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma n ...digital-news

Olympiacos-Milan, il risultato in diretta LIVE - I greci hanno battuto in semifinale il Nantes ai rigori: si tratta della terza vittoria stagionale per l'Olympiacos ai rigori. L'allenatore Sotiris Sylaidopoulos torna in panchina, dopo aver scontato ...sport.sky

Sky - Thiago Motta resta il piano A della Juventus - Venerdì sera, il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha pubblicamente confermato che Massimiliano Allegri e il club pianificheranno il.ilbianconero