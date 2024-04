Gli antifascisti progressisti timidi con i fascismi del nostro presente

Ho letto, come tutti, il discorso censurato di Antonio Scurati pubblicato sulla pagina Facebook di Giorgia Meloni; e già questo dovrebbe suonare come una contraddizione in termini. Lo scrittore spiega che Giacomo Matteotti cent'anni fa venne ucciso dai fascisti, ed è un dato storico; poi attribuisce le stragi naziste delle Fosse Ardeatine e di Marzabotto anche alla complicità dei fascisti, benché il fascismo fosse già caduto quando furono ... (liberoquotidiano)

https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/04/giubilei-belgio.mp4 Il Belgio è ancora una democrazia? Il sindaco di Bruxelles, su pressione degli antifascisti e dei centri sociali, ha fatto cancellare le prime due sedi della National Conservatism Conference mandando la polizia. Ora siamo in una nuova sede trovata poche ore fa con le saracinesche abbassate e la polizia fuori che potrebbe fare irruzione da un momento all’altro per ... (nicolaporro)

Domenica 14 aprile al Mart di Rovereto apre la mostra «Arte e fascismo» (visitabile fino all'1 settembre) da un'idea di Vittorio Sgarbi, a cura di Beatrice Avanzi e Daniela Ferrari. Una mostra che fa già discutere gli antifascisti che ignorano o negano la straordinaria vivacità artistica di quegli anni. Riportiamo ampi stralci del saggio di Giordano Bruno Guerri «Giuseppe Bottai» pubblicato sul catalogo (è anche autore di «Giuseppe Bottai, ... (liberoquotidiano)

Roma, 9 mar – Ieri mattina all’Università La Sapienza di Roma è andato in scena il solito teatrino che ha visto protagonisti studenti antifascisti: un gruppetto dei collettivi ha raggiunto l’aula dove si svolgeva un convegno dal titolo “Ricambio generazionale”, promosso da Azione Universitaria con ospiti Federico Rocca e David Parenzo, per mettere in scena una contestazione diretta a quel “sionista” di Parenzo. Parenzo contestato in ... (ilprimatonazionale)

Origini e modalità d’azione della «banda del martello», il gruppo responsabile delle aggressioni a militanti di destra, a Budapest, di cui è accusata anche Ilaria Salis. E la «galassia» internazionale di cui fa parte si sviluppa anche in Italia. Dall’Ungheria alla Palestina liberateli tutti» è lo slogan-principe ideato in vista della manifestazione del 10 febbraio a Roma (al momento in cui andiamo in stampa, non ancora avvenuta). L’annuncio ... (panorama)