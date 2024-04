Gattino imprigionato nel motore di un' auto salvato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Como, 23 aprile 2024 – Sono intervenuti con urgenza idelquesta mattina a Como in via Scalabrini, per il recupero di unrimastoneldi un’. Mentre percorreva il tragitto da casa al lavoro alla guida della sua, una donna si è accorta di uno strano rumore che in un primo momento non ha saputo ben localizzare. Solo dopo essersi fermata ha percepito il miagolio provenire dal vano. Ha quindi chiamato idel, che dalle sede di via Valleggio hanno raggiunto il luogo in cui si era fermata l’, e sono riusciti a localizzare il micetto, estraendolo senza ferirlo.