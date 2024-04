Festa della Liberazione - in occasione del 25 aprile apertura gratuita di musei e luoghi della cultura statali

La festa può cominciare: l’Inter è campione d’Italia. Per la ventesima volta nella sua storia, cominciata nel 1908 e arrivata ieri a una giornata storica. Uno scudetto conquistato nel derby contro il Milan, davanti a uno stadio a forte maggioranza rososnera. I giocatori celebrano il trionfo in campo e poi negli spogliatoi. I primi tifosi scendono per le strade aspettando gli ulteriori momenti di giubilo organizzati da qui alla fine della ... (sport.quotidiano)

“Occhi al cielo siamo campioni d’Italia”. E’ il messaggio sui social dell’Inter per festeggiare lo scudetto, il 20° della sua storia, ottenuto grazie alla vittoria nel derby contro il Milan per 2-1. Presente anche l’hashtag #IM2Stars, per la seconda stella conquistata con il ventesimo titolo. Al triplice fischio il settore nerazzurro si è trasformato in una bolgia. I calciatori si abbracciano in campo, Lautaro Martinez scoppia in lacrime, tutta ... (calcioweb.eu)