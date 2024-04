Ermal Meta | “L’Italia è antifascista - il Primo Maggio sarà all’insegna dei valori della pace”

(Di martedì 23 aprile 2024)condurrà il Concerto delinsieme a Noemi, in diretta dal Circo Massimo a Roma. In occasioneconferenza stampa dell'evento, il cantante ha spiegato: "Trovo un po' strano si debba spiegare ai giovani il concetto di antifascismo, ma l'Italia è uno Stato, la Costituzione è basata su questo".

Torna il consueto appuntamento con il concertone del Primo Maggi o a Roma che, in questo 2024 , si trasferisce provvisoriamente nella cornice del Circo Massimo. Tanti, e più che mai caldi, sono i temi sul piatto che verranno toccati durante la maratona di musica , parole e immagini nel tentativo di sollecitare a una riflessione e a un cambiamento dall’impatto reale. Non a caso, “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è ... (funweek)

Tante le novità di questa edizione del CONCERTONE del 1 MAGGIO , il più grande concerto live gratuito d’Europa: nuovi conduttori, NOEMI e ERMAL META , nuova location, il Circo Massimo. Diretta su Rai3 a partire dalle 15.15. CONCERTONE 1 MAGGIO : CAST CANTANTI 2024 Sul palco una line up d’eccezione (in ordine alfabetico): Achille Lauro, Alda, Anna CAST iglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, ... (bubinoblog)

