Decine di studenti arrestati nella notte anche alla NYU

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Le proteste contro la guerra a Gaza, diffuse dColumbia e Yale alle altre università statunitensi, hanno portatoad arresti di massa. Almeno 100 manifestanti sono statipoliziaNew York University. Secondo i media Usa che riprendono una nota dell'ateneo, nel campus della Yale University a New Haven, nel Connecticut, le autorità hanno arrestato almeno 47 manifestanti. Gliverranno sottoposti, sostiene l'ateneo, ad azioni disciplinari. La repressione della polizia è arrivata dopo che la Columbia University ha cancellato ieri le lezioni in presenza in risposta agliche avevano allestito accampamenti di tende nel campus di New York ...