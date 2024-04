Dall’energia alla riproduzione del tatto | premiata la ricerca dell’Università

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Pisa, 23 aprile 2024 – Le vibrazioni trasmesse attraverso mano e braccio quando tocchiamo un oggetto giocano un ruolo essenziale nel farci provare una determinata sensazione tattile. Ma misurarle e costruirne dei modelli è estremamente complesso. Uno studiodi Pisa e dell'Università della California Santa Barbara ha messo a punto 'SkinSource', uno strumento open-source in grado di misurare e modellare le vibrazioni della pelle lungo gli arti superiori in risposta a un insieme molto ampio di stimoli tattili localizzati. Le potenziali applicazioni vanno dal design di nuove potessi e mani robotiche finorealtà aumentata tattile. Il toolbox ha destato un grande entusiasmo nella comunità di studiosi del senso del, che include discipline molto diverse tra loro, come le neuroscienze, la medicina e l’ingegneria, ...