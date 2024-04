Dalla Giunta Capitolina ok a interventi da 2 6 mln per il patrimonio storico dell’Eur

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Quattro importantiper complessivi 2.645.000 euro finalizzati alla valorizzazione dello straordinario, artistico, culturale e sportivo del quartiere Eur, nel IX Municipio. Sono quelli che sono previsti nello schema di accordo, contenuto nella delibera approvata, che verrà siglato nelle prossime settimane da Roma Capitale ed Eur Spa. Si tratta di "La città condivisa", si legge in una nota, che prevede il restauro e il consolidamento dei rivestimenti del Palazzo dei Congressi dell'Eur (per un importo di 950.000 euro); "Roma 4.0", per la promozione di visite guidate attraverso una App dedicata (95.000 euro) e per la digitalizzazione deldi immagini storiche e dei ...