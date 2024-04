Coppa Italia | Fiorentina - partita la missione Atalanta Tornano tutti i bi - out solo Nzola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Firenze, 23 aprile 2024 - Lain treno alla volta di Bergamo subito dopo l'ora di pranzo dalla stazione di Campo di Marte. E' cominciata così ufficialmente la. La battaglia di Bergamo (mercoledì ore 21) sarà infuocata, ma per raggiungere la finale di Roma c'è da passare necessariamente dall'imbuto del Gewiss Stadium. Sul treno sono salitii calciatori a disposizione di Vincenzono, compresi i big rimasti a riposo contro la Salernitana. Da Gonzalez a Beltran, passando per Bonaventura e Belotti. Ci sono, poi domani si vedrà se andranno in campo o meno. Nessun dubbio su Nico, pochi su Belotti. Le incertezze riguardano Jack e Beltran. Ma alla fine potrebbero farcela anche loro. Appuntamento troppo ...