Caso Scurati - i libri su Mussolini? Una raccolta di svarioni | ecco tutta la verità

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – E' in atto un'istruttoria sul Caso Scurati . A farlo sapere è il direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi . "In queste ore in cui si susseguono notizie inverosimili e ricostruzioni surreali, mi trovo costretto ad intervenire per cercare di frenare l’ennesimo tentativo di aggressione nei confronti della Rai – sottolinea – È in atto un’istruttoria per verificare se ci siano stati errori relativi ... (dayitalianews)

Roma, 22 aprile 2024 – Non si placano le polemiche attorno al Caso Scurati -Rai, esploso lo scorso sabato dopo la denuncia sui social della stessa Serena Bortone, conduttrice del programma Rai3 Che sarà e che avrebbe dovuto ospitare lo scrittore, vincitore del premio Strega nel 2019 per “M. Il figlio del secolo”, e il suo monologo per il 25 aprile. “Ho appreso ieri sera, con sgomento e per puro Caso - ha spiegato la conduttrice in un post, ... (quotidiano)

E tre. Spunta un'altra " Censurata " a Che sarà, il programma di Rai 3 condotto da Serena Bortone: si chiama Jennifer Guerra , pure lei scrittrice, che si aggiunge al più famoso collega Antonio Scurati (il caso più fresco, sabato scorso) e a Nadia Terranova. L'autore della trilogia su Mussolini avrebbe dovuto leggere un suo intervento sul 25 aprile (costo: 1.800 euro per un minuto, e secondo viale Mazzini sarebbe saltato proprio per questioni ... (liberoquotidiano)

Caso Scurati, la stampa tedesca contro Meloni: “Feroce doppiezza” - BERLINO — «Niente antifascismo in Rai. Ecco ciò che Meloni non vuole sentire». Il commento del decano dei corrispondenti tedeschi, Michael Braun, non potrebbe essere più limpido. Sin dal titolo. In re ...repubblica

Scurati, il dg Rai: «Nessuna censura». Ma l'azienda avvia l'indagine interna - L’ad della Rai, Roberto Sergio, ieri ha incontrato i vari protagonisti della vicenda Scurati - da Serena Bortone a Paolo Corsini - e sono in corso gli accertamenti per capire davvero ...ilmessaggero

Si apre il processo col messaggio subliminale di Trump a chi dovrà giudicarlo - ESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it di Stefano Vaccara NEW YORK (ITALPRESS) – Lunedì mattina Downtown Manhattan, al primo processo penale della storia degli Stati Uniti contro un ex presidente per giun ...ticinonotizie