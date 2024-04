Cantante che ha deriso Antonella Clerici - lei fa il nome | Mi ha detto puzzavo di sugo

(Di martedì 23 aprile 2024) Le nostre aspettative si sono avverate e Francesca Fagnani anche questa volta non ci ha deluso. Anzi. Quando ildiè apparso nella lista degli ospiti della prossima puntata di Belve la domanda che tutti ci siamo posti è stata: le verrà chiesto di svelare ilche l’ha derisa dicendo che puzzava di? E la risposta è sì: Francesca glielo ha chiesto. Ma c’è di più:HA RISPOSTO.a Belve, la risposta che ci aspettiamo: ilche l’ha derisa https://t.co/9pv32qw8Pm #Belve — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 20, 2024 Francesca Fagnani, ricordando il Festival di Sanremo da lei condotto, ha esordito: “Molti cantanti al suo Sanremo non sono venuti per una sorta di pregiudizio e uno disse ‘sa troppo di ...

anticipazioni Belve di martedì 23 aprile. Antonella Clerici svela il nome del cantante che nel 2010 si rifiutò di andare al suo Sanremo perché "sapeva troppo di sugo". Poi ce n’è anche per Barbara D’Urso: “Mi ferì tantissimo, quando il mio ex Eddy Martens mi tradì, lei aprì Pomeriggio Cinque dicendo: ‘domani abbiamo in esclusiva l’amante di Eddy Martens’. L’ho trovata una cosa molto sgradevole".Continua a leggere (fanpage)

Antonella Clerici non fa sconti stasera a Belve. La conduttrice si racconta a 360 gradi tra carriera e vita privata, senza tralasciare nulla, nemmeno alcune delusioni ricevute in Rai. "La prova del cuoco è stato un grandissimo successo e lei disse 'stavolta mi dovranno mettere al posto del... (today)

Da tempo le notizie su Celine Dion sono tutt’altro che confortanti: che malattia ha la cantante ? Nel 2021 l’artista avrebbe dovuto sostenere diversi spettacoli in America, soprattutto a Las Vegas nel famoso e rinomato Resort World Theatre. Purtroppo questi eventi sono stati annullati proprio per via delle condizioni di salute dell’amatissima Celine Dion . Ma cosa... (donnapop)

Nuovo codice della strada, ritiro della patente e 7 anni di carcere per chi abbandona gli animali - Il nuovo codice della strada è al vaglio del Senato. Tra le novità più importanti che il governo vuole introdurre, c'è anche l'aggravante per il reato di ...corriereadriatico

Celine Dion che malattia ha e come sta oggi Ecco le ultime notizie sulla Cantante «Spero in un miracolo» - Come sta oggi Celine Dion La malattia l'ha messa K.O., ma finalmente è riuscita a parlarne personalmente: le sue parole a seguire ...donnapop

Ryan Gosling nel nuovo film: «Tutta la chimica che c’è tra me ed Emily Blunt» - Lui dice di lei: «È senza paura. Non c’è niente che non possa fare». Lei dice di lui: «È pazzesco quanti talenti abbia». Ryan Gosling ed Emily Blunt sono la coppia più brillante di Hollywood nell’atte ...vanityfair