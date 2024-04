Butta l’hashish nel distributore Spaccio e resistenza | in manette

(Di martedì 23 aprile 2024) Domenica verso le 19.30, a San Giuliano, vicino ai distributori automatici Art Caffè in piazza Vittorio, un gruppo di giovani, al passaggio di una volante dei carabinieri, si è agitato in maniera sospetta. Quando i carabinieri sono scesi a controllare, uno dei ragazzi (marocchino, classe ’97) ha cercato di nascondere qualcosa nella macchinetta. I due carabinieri hanno perquisito il ragazzo e recuperato dalla macchinetta oltre 40 grammi di hashish. Il giovane ha fattoall’arresto. Ieri l’udienza per direttissima: convalidato l’arresto, al giovane è stato prescritto l’obbligo di firma nel fine settimana alla centrale di San Giuliano.

