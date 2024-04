Bologna travolge Roma 3-1 | De Rossi deluso - Motta trionfa con gli ospiti

AGI - L'ennesimo scatto verso la Champions League. Il Bologna vince 3-0 contro la Salernitana grazie alle reti di Orsolini, Saelemaekers e Lykogiannis rafforzando la quarta posizione in classifica e portandosi a -2 dal terzo posto della Juve ntus. Successo fondamentale per gli uomini di Thiago Motta che alimentano il sogno europeo, nel prossimo turno ci sarà la sfida in casa del Frosinone. Notte fonda per i granata, alla ventesima sconfitta in ... (agi)

AGI - Bologna travolgente. Al Dall'Ara, in una gara senza storia, la squadra di Thiago Motta si e' imposta per 4-0 grazie ai gol di Beukema, Odgaard e alla doppietta di un Orsolini in grande spolvero. Prova di forza del Bologna, che conquista il momentaneo quarto posto in classifica, in compagnia dell'Atalanta. L'approccio alla partita dei ragazzi di Motta e' subito deciso e brillante, a differenza di un Lecce contratto e in sofferenza. Il ... (agi)