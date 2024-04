Bimbo di un anno e mezzo investito dal papà in retromarcia | Matteo è morto per un grave trauma cranico

(Di martedì 23 aprile 2024) È stata eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, ildi undi Dosson di Casier, in provincia di Treviso,dopo essere statodalin. L'esame confermerebbe il decesso a seguito delriportato dal bambino. L'uomo, 45 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo.

Assistere alla morta violenta di un Bimbo di un anno e non poter far nulla. Terribile. E sono sconvolgenti, letteralmente, i racconti dello zio e del nonno che hanno visto il loro piccolo nipotino sbranato da due pitbull .Leggi anche: Bimbo ...

Un bambino di 13 mesi, Francesco Pio D'Amaro, è morto sbranato da due pitbull a Eboli nel Salernitano. I due cani - che hanno ferito anche la madre e lo zio del piccolo che cercavano di salvarlo - sono stati presi in carico dai servizi veterinari ...

