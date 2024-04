Basket | Serie A Definito calendario dei playoff - l' 11 5 quarti al via

"Affrontiamo questi playoff consapevoli di avere dalla nostra la forza e l’appoggio del nostro pubblico, abbiamo due settimane per prepararci nel migliore dei modi". Ferrara Basket ha archiviato agevolmente l’ostacolo Oderzo, arrivando così alla quinta vittoria consecutiva in campionato e blindando una terza piazza che le consentirà di avere il fattore campo a favore nel primo turno. Sarà Gardone l’avversaria dei biancazzurri nella serie che ... (sport.quotidiano)

Titans a segno al debutto nei playoff di C umbro-marchigiana. La squadra di coach Millina, orfana da mesi di Dini e adesso anche senza Pesaresi, batte Porto Sant’Elpidio in gara1 dei quarti. Per i biancazzurri un 72-66 che ha scolpita nel marmo la firma di capitan Macina, autore della tripla del sorpasso a 1’10’’ dalla sirena. Dopo quel 68-66, i marchigiani sbagliano e Fusco la chiude dalla lunetta. Gara2 è in programma domani sera a Porto ... (sport.quotidiano)