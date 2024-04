Atalanta - contro la Fiorentina un solo obiettivo | finale di Coppa Italia

(Di martedì 23 aprile 2024), il primodei nerazzurri: arrivare indiper stare ad un passo dal primoIl primostagionale. Questa è la sintesi di ciò che rappresenta la2023/2024 per l’: un trofeo inseguito, sognato, desiderato e mai come in questa stagione voluto con tutto con le

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino illustra il match contro l’Atalanta , match di Serie A previsto per la giornata di domani: “Il percorso del Monza è importante e di crescita . Il risultato a Bologna ci ha dato energia positiva. Ora dobbiamo affrontare l’Atalanta , che ha un grande allenatore e viene dalla vittoria in Europa League. Popovic? Non so se rimarrà, è una decisione della società. Abbiamo preferito aggregarlo alla Primavera in modo ... (sportface)

Atalanta, la probabile formazione contro la Fiorentina in Coppa Italia - Le possibili scelte di Gasperini verso la semifinale di ritorno di Coppa Italia dell'Atalanta contro la Fiorentina ...gianlucadimarzio

'Vogliamo più sicurezza': a Cederna una raccolta firme in seguito agli scontri post Monza-Napoli - Nel cuore del quartiere di Cederna di Monza si è levato un grido unanime per una maggiore sicurezza dopo gli scontri che hanno scosso la zona nel post Monza-Napoli.monza-news

GASPERINI, Oggi non parla: domani di nuovo in tribuna - News da casa Atalanta in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina: a differenza della vigilia delle altre gare, ha scelto di non parlare in conferenza stampa per ...firenzeviola