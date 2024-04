Anticipi e posticipi di serie A | ecco il programma della giornata 35

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 aprile 2024 – Si avvicinano i verdetti per laA 2023-24. E anche ildipuò diventare crocevia di destini e sfide incrociate. La LegaA ha diffuso oggi il calendario delle partite per la35 che si giocherà tra il 3 al 6 maggio. Unica sentenza già in archivio lo scudetto dell’Inter, maturato aritmeticamente ieri con la vittoria nerazzurra nel derby sul Milan. Ormai compromessa la situazioneSalernitana che a 5 giornate dal termine vede la quota salvezza ormai distante 13 punti. Solo l’algebra non condanna i campani che potrebbero retrocedere già giovedì 25 aprile se l’Udinese dovesse battere la Roma nei 18 minuti che mancano alla conclusionegara sospesa per il malore di Ndicka. ...