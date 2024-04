Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi - 23 Aprile

La Promessa , anticipazioni 24 aprile : Catalina avvisa Alonso dell’inganno di Lorenzo. Manuel “intercede” per Jana con Cruz , poi alla Exposito succede qualcosa di molto strano… La Promessa , anticipazioni 24 aprile : Catalina “apre gli occhi” ad Alonso su Lorenzo. Manuel e Jana , invece… Catalina de @la Promessa (Foto da Facebook)Catalina si è accorta che l’accordo formale stipulato con Lorenzo contiene un imbroglio, per cui lui potrebbe ottenere un ... (anticipazionitv)

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5. La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 23 aprile alle 16:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano la felicità di Cruz per la sua storia con Martina. La trama si dipana a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo ... (movieplayer)