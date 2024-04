Allenatore Milan - Lopetegui attende altri contatti | Conte e De Zerbi…

(Di martedì 23 aprile 2024) 'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina fa il punto sull'del, mentree De Zerbi...

Fabio Ravezzani , giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al nuovo allenatore del Diavolo e alle colpe di Stefano Pioli (pianetamilan)

Gianluca Di Marzio , esperto di calciomercato, ha parlato anche della possibile tempistica per il nuovo Allenatore del Milan . Il punto (pianetamilan)

Scudetto Inter: Inzaghi non è più solo il fratello di Pippo, storia di un sorpasso e di un trionfo - Ora che sono entrambi allenatori, però, si è invertito il destino dei due fratelli. Filippo, dopo la disastrosa stagione d’esordio sulla panchina del Milan, si è calato con umiltà in contesti più ...sport.virgilio

Nuovo Allenatore Napoli, Sky: settimana importante, la lista di ADL si è ristretta a solo 3 nomi - Calciomercato Napoli - Con il campionato che sta per concludersi, le squadre di Serie A iniziano a muoversi per programmare la nuova stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, questa sarà una se ...msn