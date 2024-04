Allenamento Napoli - Olivera continua a lavorare a parte

Vigilia di campionato per il Napoli che domani sarà in campo al Castellani per affrontare l`Empoli. Gli azzurri questa mattina hanno preparato...

La SSC Napoli ha reso noto il report della seduta di Allenamento mattutina in vista della sfida contro l’Empoli. Questa mattina il Napoli ha preso … L'articolo Allenamento Napoli : Contini in gruppo , Olivera ancora a parte proviene da ...

UFFICIALE SSC Napoli: report Allenamento, esercitazioni in vista della sfida contro la Roma - Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A (ore 18).ilnapolionline

Roma, Lukaku assente anche oggi all’Allenamento: salta l’Udinese. Le ultime in vista del Napoli - Le ultime sulle condizioni di Romelu Lukaku: l'attaccante della Roma non si è allenato in gruppo e salterà la gara con l'Udinese ...tag24

ROMA - Allenamento personalizzato per Lukaku, da valutare per la sfida contro il Napoli - La Roma è tornata in campo: i giallorossi il 25 aprile hanno il recupero di venti minuti con l'Udinese. Come riportato da Sky Spory, Romelu Lukaku non si p allenato con la squadra per un problema fisi ...napolimagazine