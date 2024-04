Alla scoperta della storia del pianeta Un nuovo sentiero paleontologico

Monreale – La cittadinanza e le scuole sono invitate a partecipare domattina all’Open Day che si terrà alla biblioteca Santa Caterina in occasione della Giornata Internazionale del Libro, celebrata dall’UNESCO e promossa dall’Amministrazione comunale che ha deciso di aderire all’iniziativa che si svolge in tutto il mondo. L’evento ha lo scopo di promuovere la cultura […] (Monrealelive.it) (monrealelive)

Cefalù, 22/04/2024 - MCL Media SRL, società che si occupa di posizionamento online e che opera nel territorio cefaludese e madonita, ha annunciato il lancio di un nuovo progetto, il portale CefaluRestaurants.com. La nuova piattaforma online si propone come guida per tutti coloro che vogliono scoprire facilmente l'ampia e diversificata offerta gastronomica di Cefalù. In […] (sbircialanotizia)

“LIQUORE DI MIRTO in una tazza di tè”. Se fosse il verso di una canzone del cantautore-attore Tom Waits, Alice Ziccheddu, fondatrice di In Aéras, si potrebbe definire così. È una di quelle rare persone presenti, intense, che sanno respirare a fondo. Quando arriva all’appuntamento, con un cappotto nero da amazzone e i lunghi capelli neri sciolti, ha una luce particolare, quasi da poetessa beat. Mentre parla buca il mondo con i suoi occhi grandi, ... (amica)

Perle, diamanti, spille e collier di ogni foggia: negli scrigni della moglie dello sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani si nascondono tesori così preziosi da far girar la testa. Sono proprio quei gioielli che spesso le vediamo indossare (e che smuovono tutta la nostra invidia) (vanityfair)

Un viaggio a tappe di otto giorni (13-20 agosto 2024) in esclusiva per i lettori di iO Donna, navigando lungo il Danubio dall’Ungheria alla Slovacchia, dall’Austria alla Germania, a bordo della nave Avalon Waterways. In compagnia di una giornalista di iO Donna, si salpa da Budapest dopo due giorni dedicati alla scoperta della capitale ungherese: in programma anche la visita alla chiesa di Mattia e il cocktail privato al Bastione dei Pescatori, ... (iodonna)