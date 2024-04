Zelensky - con Biden concordata fornitura di missili Atacms

Dopo due anni il conflitto è giunto a un momento critico in cui il fronte potrebbe crollare e non dalla parte in cui profetizzavano con sicumera certi politici europei. Quindi niente vittoria totale dell’Ucraina e niente collasso strutturale della Russia: i proclami di Zelensky & Co. si stanno realizzando all’esatto contrario. Oggi il presidente ucraino e i suoi generali ammettono che senza aiuti ingenti e rapidi Kiev non vincerà, anzi è ... (strumentipolitici)

(Adnkronos) – “L’Ucraina può vincere la guerra”. Il presidente Volodymyr Zelensky è convinto che Kiev possa prevalere nel conflitto con la Russia. La svolta può essere rappresentata dai 60 miliardi di aiuti che gli Stati Uniti si apprestano a inviare. La Camera dei Rappresentanti ha dato l’ok al nuovo pacchetto, che nella giornata di martedì 23 aprile sarà votato dal Senato a maggioranza democratica: il semaforo verde è scontato. Le nuove ... (ildenaro)

