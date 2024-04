Zanetti | Inter - non ci rendiamo ancora conto di quanto fatto! Divario

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024)prosegue la lunga serie diviste che arriveranno al termine del derby Milan-di stasera. SuTV, il vice president ha commentato l’esito della stracittadina e la conquista dello scudetto, il ventesimo. PARLA IL VICEPRESIDENTE – Javierpieno di gioia per lo scudetto nel derby Milan-: «Grande emozione per un percorso iniziato tempo fa. Una storia molto meritata, con una grande cultura del lavoro e un gruppo molto coeso. Questo merita complimenti soprattutto per i ragazzi. Dobbiamo continuare come facciamo da quattro-cinque anni che siamo competitivi, poi si può vincere o perdere ma siamo stati all’altezza. Abbiamo avuto una forza mentale e una convinzione di essere squadra forte e voler imporre il nostro gioco. Siamo sempre stati forti ogni partita e ...