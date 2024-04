Zanetti | Inter - divario netto e scudetto strameritato! Inzaghi grande uomo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024)venuto da San Siro dopo il fischio finale di Milan-, la stracittadina valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni rilasciare a caldo ai microfoni di DAZN– Javierha parlato così dopo il triplice fischio di Milan-: «Credo che sia una serata stupenda, per tutto l’ambienteista. Aspettavamo solo questo momento, lo abbiamo fatto in un derby fuori casa. Il merito va al mister, allo staff e ai ragazzi che ancora non si rendono conto di quello che hanno fatto. Scritta una pagina storica del nostro club. Fin dall’inizio ho capito che sarebbe potuto arrivare questo trionfo, sapevamo che c’era da combattere con tante squadre ma noi eravamo consapevoli di essere ...