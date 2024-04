Youth League – Olympiacos-Milan 3-0 | un blackout condanna il Diavolo

Il Milan non riesce a conquistare l’edizione 2023/2024 della Youth League. Lo splendido percorso dei ragazzi di Ignazio Abate si ferma in finale a Nyon contro l’Olympiakos, che si impone 3-0 riuscendo a segnare tutti e tre i gol nel giro di meno di sette minuti nel secondo tempo. Mouzakitis, Papakanellos e Bakoulas portano per la prima volta il trofeo in Grecia, mentre sono lacrime quelle che scendono sul viso di capitan Zeroli e ... (sportface)

