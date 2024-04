Youth League - il Milan crolla in finale | l’Olympiacos vince 3-0

Segui con noi il live di Olympiacos-Milan , Finale delle Final Four di Youth League . La Primavera si gioca la vittoria del torneo (pianetamilan)

La diretta testuale di Milan-Olympiacos, match valevole per la finale di UEFA Youth League 2023/2024. La formazione rossonera allenata da Ignazio Abate ha conquistato una storica finale in questa competizione eliminando una corazzata come il Porto dopo i calci di rigore. Ora vuole completare l’opera portando a casa anche il trofeo e raccogliendo l’eredità dell’AZ Alkmaar. Dall’altra parte c’è la compagine greca che, dopo aver superato i ... (sportface)