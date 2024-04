WWE | Diverse stelle di RAW saranno a SmackDown per l’inizio del Draft

Si sa, a volte, purtroppo c’è sempre un “lato negativo” in ciò che ci piace, in ciò che guardiamo, seguiamo e ci appassiona. Il wrestling non fa eccezione e una parte di fan, si può tranquillamente definire fanbase tossica e sfoga inutilmente e ingiustamente il proprio “odio” verso una determinata superstar sia per preferenza personale o sia per altro. È successo poco tempo fa con Ava Raine a “causa” di The Rock e purtroppo la cosa si è ... (zonawrestling)

WrestleMania è l’evento più importante dell’anno in casa WWE e così viene trattato e considerato da tutti, non solo dai fan, ma anche delle stesse superstar che nel corso dell’anno danno il loro meglio e cercano di sfruttare ogni occasione possibile per accaparrarsi un posto nella card dello Showcase Of The Immortals. Quanti debutti Questa particolare edizione di WrestleMania oltre ad essere a suo modo speciale, essendo la 40esima, ... (zonawrestling)

Come vi abbiamo riportato, mentre era in corso di svolgimento la puntata di SmackDown di ieri notte, è arrivata la notizia di una serie di licenziamenti in casa WWE. A salutare la federazione sono stati Jinder Mahal, Veer Mahan, Sanga, Xia Li e Xyonn Quinn. I wrestler in questione sono stati informati nel corso della serata di ieri e, diversamente dal passato, il backstage non è stato informato tramite memo interni. Sostanzialmente il ... (zonawrestling)

Brian Cage Defines AEW Dynasty Clash as Superior to Cody Rhodes’ WrestleMania Triumph - The world of professional wrestling witnessed significant drama as AEW’s Brian Cage made a striking commentary regarding the recent WWE WrestleMania 40 event and the victory of Cody Rhodes over Roman ...msn

Goldberg: “La AEW è troppo scadente, io merito altro” - Durante una recente intervista Bill Goldberg ha usato delle parole veramente dure contro la AEW, scopriamole insieme ...spaziowrestling

Triple H reintroduce due termini bannati da Vince McMahon in WWE: la conferma - Uno dei volti più importanti di questa nuova era che sta vivendo la WWE, è quello di Triple H, leader indiscusso dell'azienda gestita adesso dalla TKO Group, che ha preso completamente le redini dell' ...msn