WTA Madrid 2024 | Sara Errani rimonta - batte Julia Riera e va al turno decisivo delle qualificazioni

Sara Errani, in rimonta, supera il primo turno delle qualificazioni del WTA 1000 di Madrid. Una bella affermazione per la nostra veterana, che ha sconfitto una giocatrice in ascesa come l’argentina Julia Riera, fresca di trionfo nell’ITF di Chiasso e di ingresso in top-100. La sudamericana ha probabilmente anche patito le fatiche della settimana in terra elvetica e il seguente viaggio per arrivare in tempo a Madrid in occasione del match ... (sportface)

Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Madrid 2024, evento in programma sulla terra rossa spagnola da martedì 23 aprile a sabato 4 maggio. La numero uno al mondo Iga Swiatek guida il seeding, seguita dalla campionessa in carica Aryna Sabalenka. Al via anche le altre big come Gauff, Rybakina, Pegula e Jabeur. Quattro invece le tenniste azzurre ammesse direttamente nel main draw: l’unica accreditata di una testa di serie sarà Jasmine ... (sportface)

Nel periodo 23 aprile-5maggio 2024 continua il via la grande stagione di Tennis su Sky Sport, in virtù dell’accordo in esclusiva fino al 2028 con ATP e WTA; in programma, anche in streaming su NOW, si gioca il torneo di Madrid sia per il circuito ATP sia per quello WTA. Il torneo dell’ATP Straordinari i tabelloni del “Mutua Madrid Open”: … L'articolo ATP/WTA 2024: il torneo di Madrid in esclusiva su Sky Sport Tennis e NOW proviene da Sport in ... (sportintv.eu)

Sara Errani se la vedrà contro Julia Riera nel primo turno del tabellone di qualificazioni del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della capitale spagnola. Esordio complicato per l’azzurra, reduce da un ottimo risultato a Stoccarda – dove ha superato le qualificazioni battendo un’avversaria del calibro di Kalinskaya prima di cedere a Paolini nel main draw -, opposta all’argentina Riera. Quest’ultima ha vinto le ... (sportface)

Digerito l’ottimo antipasto rappresentato dal sempre ben frequentato WTA 500 di Stoccarda, che ha visto il trionfo di Elena Rybakina in finale su Marta Kostyuk, la stagione sul rosso del circuito femminile inizia ad entrare realmente nel vivo con il Mutua Madrid Open e successivamente gli Internazionali d’Italia, i due appuntamenti di preparazione al Roland Garros. Si parte martedì 23 con i primi incontri di un main draw che vede come da ... (sportface)