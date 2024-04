Wsj - ' Israele si prepara ad evacuare i civili da Rafah'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) In vista dell'offensiva asi stando a spostare ia Khan Yunis e in altre aree dove prevede di allestire tende-ricovero, centri di distribuzione alimentare e strutture mediche come ospedali da campo. Lo hanno riferito funzionari egiziani al Wall Street Journal. Secondo le fonti, l'operazione di evacuazione durerà due o tre settimane in coordinamento con Stati Uniti, Egitto e altri Paesi arabi come gli Emirati Arabi Uniti.intende spostare gradualmente le forze ae concentrarsi sulle aree in cui ritiene si nascondano leader e terroristi di Hamas.