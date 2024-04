Torna il Wired Next Fest, a Milano il 15 e 16 giugnoIscriviti per partecipare - Ingresso gratuito su registrazione - In calo le azioni in seguito alla decisione della casa automobilistica di abbassare i prezzi di alcuni modelli ...wired

Wired Next Fest arriva a Milano, i nomi dei primi ospiti - L’evento dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali a partecipazione gratuita si svolgerà, per il secondo anno, nell’affascinante e storica cornice del Castello Sforzesco di Milano, il 15 e 1 ...vanityfair

Il Wired Next Fest torna a Milano il 15 e 16 giugno: i primi ospiti - Da Stella Assange a Walter Villadei, da Lory Del Santo a Eraldo Affinati, da padre Paolo Benanti a Selene Biffi. Il tema è essenziale. Ci vediamo al Castello Sforzesco ...wired