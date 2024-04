(Di lunedì 22 aprile 2024)è tra le applicazioni per smartphone più utilzzate per messaggiare (e non solo). Oggi vi presentiamo 5di cui molte persone non conoscono il

WhatsApp Beta si sta aggiornando e introduce la possibilità di fissare più messaggi in una chat e una funzione per filtrare le conversazioni. L'articolo WhatsApp Beta accoglie due utili funzioni ...

WhatsApp, 5 funzioni di cui forse non conosci il significato - WhatsApp è tra le applicazioni per smartphone più utilzzate per messaggiare (e non solo). Oggi vi presentiamo 5 funzioni di cui molte persone non conoscono il significato.ilgiornale

Ringraziato 7,934 volte in 6,072 Posts - Buonasera a tutti. Ho da poco preso un redmi note 13 e da poco mi succede che WhatsApp non sempre mi invia i messaggi ma, una volta scritto, nel momento di inviarlo, me lo cancella. Non so più cosa pr ...androidiani

Sport nella ricetta medica: "Ginnastica al risveglio, camminata dopo i pasti". Muoversi vale una cura - Un progetto di legge lancia la prescrizione dell’attività fisica come prevenzione. In cantiere anche l’ipotesi di rimborsi o la deduzione fiscale per le spese.quotidiano